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05.07.2021 12:47
Рубрика: Общество

Друзья и коллеги вспоминают Владимира Меньшова: Он был всем!

Текст: Наталья Лебедева
Внезапный уход великого режиссера и большого Человека Владимира Меньшова эхом отозвался в сердцах тех, кто его знал лично, вместе работал, дружил, спорил… Владимир Валентинович оставил след в сердцах миллионов людей. Народный артист РСФСР, советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни.

Юлия Меньшова: "Всё. Всё… всё…"

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала в своем Instagram пост в память о своем отце Владимире Меньшове.

"Всё. Всё… всё…" - написала она под фотографией Владимира Валентиновича.

Карен Шахназаров: Меньшов - огромная фигура в нашем кинематографе

Для генерального директора киноконцерна "Мосфильма" Карена Шахназарова уход Владимира Меньшова стал невосполнимой потерей.

"Владимир Валентинович Меньшов был моим лучшим другом, многие годы мы с ним были очень близки. Это огромное несчастье для меня лично и для всей нашей страны, для всего русскоговорящего мира, который любил, смотрел и будет любить и смотреть фильмы Меньшова: и те, которые он снимал как режиссер, и те, в которых он блистательно выступал как актер. Огромная фигура в нашем кинематографе, в нашей культуре", - приводит слова Шахназарова РИА Новости.

Фото: Мосфильм
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По словам Шахназарова, Меньшов был особенным человеком, который соединял в себе советское и русское. "Он был действительно до мозга костей советским режиссером, и в то же время он был, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения", - отметил глава "Мосфильма" и выразил свои самые глубокие соболезнования семье.

Владимир Толстой: Он передавал эпоху

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой вспоминает о многолетней дружбе с Владимиром Меньшовым. Режиссер вместе с женой, актрисой Верой Алентовой был частым гостем в Ясной Поляне.

"Он обаятельный, симпатичный человек и блестящий режиссер. Его фильмы прочно вошли в народ и цитируются. И даже дело не в том, что он оскароносец, что, конечно, тоже очень значимо. Он просто любим нашими зрителями. Это огромная утрата", - приводит слова Толстого ТАСС. - Он создавал подлинные народные характеры, зрители узнавали в его героях самих себя, людей, которые их окружают. Это не только "Москва слезам не верит", но и "Любовь и голуби", другие его работы - это про ту нашу жизнь... Он передал эпоху, передал очень многое. Я уверен, что его фильмы останутся в истории кинематографа, их будут пересматривать следующие и следующие поколения".

Елена Драпеко: Меньшов был удивительным человеком

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко всегда восхищалась честностью и смелостью Владимира Меньшов. За это его не все любили, но точно уважали.

"Это, конечно, очень большая потеря, потому что человек был очень правильный, очень справедливый, очень честный и смелый. Всегда говорил то, что думает, не гнулся под власть, не гнулся под продюсеров. Я искренне сожалею", - отозвалась на смерть режиссера Елена Драпеко.

По ее словам, которые приводит ТАСС, Меньшов был не только прекрасным режиссером, но и замечательным, удивительным человеком.

Тем временем

В Москве может появиться памятная доска режиссеру Владимиру Меньшову. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. "Конечно, он достоен увековечения, и если к нам обратятся с этой инициативой, то мы, конечно, поддержим", - сказал он ТАСС.

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