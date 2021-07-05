Джефф Безос покинул пост главы Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост гендиректора компании, сообщается на сайте онлайн-ритейлера.

Сообщается, что его место займет Энди Джесси, который ранее основал и возглавлял подразделение Web Services.

После отставки 57-летний Безос останется председателем правления компании и продолжит владеть долей в более чем 10% акций. Бизнесмен возглавляет список богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием в 177 миллиардов долларов. О своем намерении уйти с поста главы компании Безос сообщил еще в начале года. Дата ухода была выбрана не случайно - 5 июля 1994 года была зарегистрирована Amazon.