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Текст:   Евгения Думанская 
17:23 05.07.2021

Эксперт оценила судьбу ипотечных ставок в 2021 году

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В июле Банк России может повысить ключевую ставку сразу на 0,5% - до 6% годовых, считает гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

Фото: Photoxpress
Льготная ипотека продлевается на год, но ее условия скорректированы

Эксперт пояснила, что регулятор пока придерживается нейтральной кредитно-денежной политики, но она уже приближается к жесткой и аналитики ждут еще несколько раундов повышения ставки - до 6,5% к концу года. Однако когда инфляцию получится обуздать, ключевая ставка сможет снижаться.

С весны ЦБ РФ повышал ключевую ставку трижды, в сумме она выросла на 1,25%. В регуляторе говорили, что пока можно ожидать и дальнейший рост. Следующее заседание запланировано на 23 июля.

Изменение ключевой ставки влияет и на ипотечные ставки. Они, по прогнозам НРА, будут расти вместе с депозитами.

"Что касается процентных ставок по ипотеке, то на них в большей степени влияет рост инфляции и повышение ключевой ставки. По оценкам НРА, ипотечные ставки вне льготных программ к концу года составят порядка 9,5 - 10,5%", - рассказала Розенцвет в интервью агентству "Прайм".