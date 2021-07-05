Эксперты назвали регионы с самыми высокими доходами населения

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил список российских регионов по уровню доходов населения. В первой тройке рейтинга - Ненецкий автономный округ и Москва.

Эксперты проанализировали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения в субъектах федерации и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном регионе. Согласно полученным результатам, в среднем данный показатель в России составляет 1,58, пишет РИА Новости.

В пятерку регионов с высокими доходами населения вошли также Чукотка, и Магаданская область. Далее следуют Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ. Эксперты отмечают, что первая семерка регионов по сравнению с прошлым годом не изменилась. На последних позициях рейтинга находятся Ингушетия, Алтай и Тыва.