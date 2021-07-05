Новости

Володин ответил на вопрос о президентских амбициях 23:07
Ученые: Все жители Франции имеют в организме следы тяжелых металлов 22:51
Федун: Для развала соглашения ОПЕК+ нет оснований 22:48
Герцогиня Кембриджская ушла на самоизоляцию после контакта с инфицированным 22:28
В УПЦ предупредили о риске обрушения Ближних пещер Киево-Печерской лавры 22:19
В Гагре за сутки утонул второй турист из РФ 21:55
Глава Ростуризма рассказала о судьбе изолированных на Кубе россиян 21:34
ВМФ РФ взял на контроль передвижения корабля-разведчика ВМС Франции 21:31
Болгария введет с 8 июля обязательные ПЦР-тесты для российских туристов 21:31
Сенатор поддержала социальные инициативы тележурналиста Евгения Попова 21:25
Доктор Румянцев: Вакцинация подростков от COVID-19 начнется не раньше, чем через год 21:24
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом 1 316 военнослужащих 21:18
Рябков: США вводят санкции против России, несмотря на их бессмысленность 21:10
Почти 800 книг пополнили библиотечный фонд Русского центра в Донецке 20:59
У вакцины "Спутник V" не нашли новых побочных эффектов 20:57
В Болгарии представили план перехода на евро 20:55
Видео: Какие стандарты в эпоху цифровизации появились в России 20:51
В Тбилиси не состоялся марш в защиту прав ЛГБТ-сообщества 20:45
Татьяна Москалькова попала в больницу с диагнозом COVID-19 20:43
Джонсон анонсировал снятие с 19 июля антиковидных ограничений в Британии 20:40
Захарова оценила санкции ЕС против Беларуси 20:27
Нефть Brent впервые с 2018 года стоит дороже 77 долларов 20:26
"Газпром" не забронировал мощности транзита через Польшу и Украину 20:03
Эксперты: российская пшеница резко подешевела 19:36
На Кубани объявлено экстренное предупреждение из-за разгула стихии 19:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не "сгореть на работе"
Как не "сгореть на работе"
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
Павел Крашенинников - об итогах действия новых норм Конституции
05.07.2021 22:48
Рубрика: Экономика

Федун: Для развала соглашения ОПЕК+ нет оснований

Текст: Евгения Думанская

Страны ОПЕК+ всегда найдут компромисс, оснований для развала сделки, как это было в марте 2020 года, нет, считает вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла", эксперт по истории ОПЕК Леонид Федун.

Техкомитет ОПЕК+ сохранил прогноз по дефициту нефти

Он отметил, что есть "особая позиция" ОАЭ, но она не касается текущей ситуации. По мнению Федуна, сделка не развалится. Вместе с тем, он усомнился и в наличии факторов для существенного скачка цен на нефть. "Да, сегодня есть небольшой дефицит предложения на рынке, но он небольшой. Я не думаю, что нефть выйдет за коридор $80 за баррель", - сказал он в беседе с ТАСС.

В понедельник должна была состояться министерская встреча ОПЕК+, но ее в четвертый раз перенесли. Новая дата пока не назначена. На фоне отмены встречи цена на нефть Brent достигла рекордной за почти три года отметки, превысив цену в 77 долларов за баррель.

Согласно действующим договоренностям, страны ОПЕК+ восстанавливают добычу до конца июля на 2,1 млн б/с.

Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации ОПЕК Цена на нефть

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Нефть Brent впервые с 2018 года стоит дороже 77 долларов
Глава Ростуризма рассказала о судьбе изолированных на Кубе россиян
Новую вакцину от коронавируса зарегистрируют под брендом Aurora-CoV
Болгария введет с 8 июля обязательные ПЦР-тесты для российских туристов
Как воспользоваться законом о бесплатном подводе газа к участку
Есть ли смысл переезжать в Москву ради работы