Федун: Для развала соглашения ОПЕК+ нет оснований

Страны ОПЕК+ всегда найдут компромисс, оснований для развала сделки, как это было в марте 2020 года, нет, считает вице-президент по стратегическому развитию "Лукойла", эксперт по истории ОПЕК Леонид Федун.

Он отметил, что есть "особая позиция" ОАЭ, но она не касается текущей ситуации. По мнению Федуна, сделка не развалится. Вместе с тем, он усомнился и в наличии факторов для существенного скачка цен на нефть. "Да, сегодня есть небольшой дефицит предложения на рынке, но он небольшой. Я не думаю, что нефть выйдет за коридор $80 за баррель", - сказал он в беседе с ТАСС.

В понедельник должна была состояться министерская встреча ОПЕК+, но ее в четвертый раз перенесли. Новая дата пока не назначена. На фоне отмены встречи цена на нефть Brent достигла рекордной за почти три года отметки, превысив цену в 77 долларов за баррель.

Согласно действующим договоренностям, страны ОПЕК+ восстанавливают добычу до конца июля на 2,1 млн б/с.