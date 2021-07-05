ФСБ предотвратила серию терактов в России, два из них в Москве

ФСБ предотвратила серию террористических актов, которые планировали совершить летом 2021 года члены законспирированных ячеек запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны. Так, 3 июля в конспиративных адресах проживания в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии были заблокированы пять бандитов, которые планировали совершить теракты с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в отношении мечетей и исламского духовенства республики.

Перед этим 1 июля во взаимодействии с органами полиции в Москве был задержан гражданин России - участник международной террористической организации, который готовил подрыв самодельного взрывного устройства в центре столицы.

При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление. В рамках введенного режима контртеррористической операции совместно с подразделениями МВД и Росгвардии преступники были нейтрализованы.

А 29 июня также в Москве был задержан сторонник террористов, который готовил со своим сообщником из Астраханской области одновременные нападения на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия. В Астрахани при задержании предполагаемый террорист оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем.