Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 242-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Следственном комитете Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 4ОЗ-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 30, ст. 4595; N 46, ст. 6407; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 7, ст. 607; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 1, ст. 55; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 53, ст. 8462; 2019, N 40, ст. 5488; 2020, N 31, ст. 5047; 2021, N 18, ст. 3060) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 30 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) отсутствия на службе более четырех месяцев в общей сложности в течение двенадцати месяцев в связи с временной нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании или если для определенной категории граждан законодательством Российской Федерации не предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности). За сотрудником Следственного комитета сохраняется место работы (должность) в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им служебных обязанностей, независимо от продолжительности этого периода.";

2) дополнить статьей 304 следующего содержания:

"Статья 304. Зачисление сотрудника Следственного комитета в распоряжение следственного органа Следственного комитета и нахождение сотрудника Следственного комитета в распоряжении следственного органа Следственного комитета

1. Руководители главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федерации, следственных отделов и следственных отделений Следственного комитета по районам, городам и приравненных к ним, в том числе специализированных, следственных управлений и следственных отделов Следственного комитета (кроме военнослужащих) по окончании срока пребывания в замещаемой должности или в случае досрочного освобождения от должности для решения вопроса прохождения службы могут быть зачислены соответственно в распоряжение центрального аппарата Следственного комитета, главного следственного управления и следственного управления Следственного комитета по субъекту Российской Федерации и приравненного к ним, в том числе специализированного, следственного управления и следственного отдела Следственного комитета (кроме военнослужащих) на срок до двух месяцев со дня подписания акта Президента Российской Федерации, издания акта Председателя Следственного комитета либо уполномоченного Председателем Следственного комитета должностного лица Следственного комитета об освобождении от замещаемой должности. Порядок зачисления сотрудника Следственного комитета в распоряжение следственного органа Следственного комитета и порядок нахождения сотрудника Следственного комитета в распоряжении следственного органа Следственного комитета (кроме военнослужащих), объем исполняемых им в указанный период служебных обязанностей определяются Председателем Следственного комитета.

2. В период нахождения в распоряжении следственного органа Следственного комитета сотруднику Следственного комитета предлагаются как вакантные должности, соответствующие его квалификации, так и вакантные нижестоящие должности, имеющиеся в данном следственном органе Следственного комитета, а в случае их отсутствия - соответствующие вакантные должности в иных следственных органах Следственного комитета, в том числе расположенных в других местностях, которые сотрудник Следственного комитета может занимать с учетом состояния здоровья.

3. В период нахождения сотрудника Следственного комитета в распоряжении следственного органа Следственного комитета сохраняются установленные настоящим Федеральным законом статус, гарантии правовой и социальной защиты сотрудника Следственного комитета, а также денежное содержание в размере должностного оклада по последней замещаемой должности, доплаты за специальное звание, за выслугу лет с учетом коэффициентов, процентных надбавок за работу в местностях, в том числе отдаленных, с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями. По решению соответствующего руководителя следственного органа Следственного комитета сотруднику Следственного комитета с учетом фактического объема исполняемых служебных обязанностей в период нахождения в распоряжении следственного органа Следственного комитета производятся иные выплаты, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

4. При возложении на сотрудника Следственного комитета в период его нахождения в распоряжении следственного органа Следственного комитета временного исполнения обязанностей по другой должности, в том числе в ином следственном органе Следственного комитета, ему выплачивается денежное содержание, соответствующее данной должности. При этом выплаты, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, не производятся.

5. В период нахождения в распоряжении следственного органа Следственного комитета к сотруднику Следственного комитета могут применяться меры поощрения и дисциплинарной ответственности, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

6. Время нахождения сотрудника Следственного комитета в распоряжении следственного органа Следственного комитета засчитывается в календарном исчислении в общий трудовой стаж, в стаж службы, дающий право на присвоение очередного специального звания и предоставление дополнительного отпуска, в выслугу лет для установления доплаты за выслугу лет и назначения пенсии за выслугу лет. Периоды временной нетрудоспособности и нахождения в отпуске в срок нахождения сотрудника Следственного комитета в распоряжении следственного органа Следственного комитета не засчитываются.

7. В случае отказа от замещения предлагаемых вакантных должностей сотрудник Следственного комитета, находящийся в распоряжении следственного органа Следственного комитета, подлежит увольнению из Следственного комитета.";

3) в статье 35:

а) часть 15 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5) вследствие отказа от назначения на должности, предложенные в связи с окончанием срока пребывания в замещаемой должности или досрочным освобождением от должности;

6) вследствие отсутствия на службе более четырех месяцев в общей сложности в течение двенадцати месяцев в связи с временной нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании или если для определенной категории граждан законодательством Российской Федерации не предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности).";

б) в части 16 слова "пунктами 2, 3 и 4" заменить словами "пунктами 2 - 4 и 6".

Президент Российской Федерации В. Путин