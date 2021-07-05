Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О внесении изменений в статью 194 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в статью 194 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 2003, N 50, ст. 4848; 2010, N 15, ст. 1756; 2011, N 50, ст. 7362; 2013, N 26, ст. 3207; 2015, N 1, ст. 83; 2016, N 27, ст. 4258) следующие изменения:

1) наименование после слов "таможенных платежей," дополнить словами "специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин,";

2) абзац первый части первой после слов "таможенных платежей," дополнить словами "специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин,";

3) примечание после слов "от уплаты таможенных платежей" дополнить словами ", специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин", после слов "неуплаченных таможенных платежей" дополнить словами ", специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин".

Президент Российской Федерации В. Путин