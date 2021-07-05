Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 249-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6423) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 после слов "построенное для осуществления и (или) обеспечения" дополнить словами ", в том числе материального и иного,", слова "монашеская жизнедеятельность" заменить словами "монастырская деятельность, благотворительная деятельность, социальное обслуживание";

2) в статье 12:

а) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

"11. При расторжении по требованию ссудодателя договоров безвозмездного пользования имуществом, указанным в части 1 настоящей статьи, в том числе помещениями, религиозная организация имеет право на компенсацию затрат, понесенных ею на перепрофилирование, реконструкцию такого имущества с согласия ссудодателя.

12. Предусмотренный настоящим Федеральным законом порядок передачи имущества религиозного назначения в безвозмездное пользование религиозной организации не распространяется на имущество, указанное в части 1 настоящей статьи, в том числе помещения, если такое имущество одновременно не соответствует критериям, установленным частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. При наличии предусмотренных пунктами 1 - 3 и 5 части 1, частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона оснований для отказа в передаче имущества религиозного назначения, а также имущества, соответствующего критериям, установленным частью 1 настоящей статьи и (или) частью 3 статьи 5 настоящего Федерального закона, в том числе помещений, в собственность религиозной организации, которой такое имущество предоставлено в безвозмездное пользование, указанная религиозная организация вправе в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации продолжить безвозмездное пользование таким имуществом на условиях ранее заключенного договора.".

Президент Российской Федерации В. Путин