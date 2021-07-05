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5 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 262-ФЗ "О внесении изменений в статью 1721 Уголовного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 1 июля 2021 г.
Опубликован 5 июля 2021 г.
Вступает в силу 22 августа 2021 г.

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в абзац первый части первой статьи 1721 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2014, N 30, ст. 4219; 2018, N 53, ст. 8456) следующие изменения:

1) слова "страховой организации" заменить словом "страховщика";

2) слова "общества взаимного страхования," исключить.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 22 августа 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин