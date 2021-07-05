Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года
Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года
Статья 1
Внести в абзац первый части первой статьи 1721 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2014, N 30, ст. 4219; 2018, N 53, ст. 8456) следующие изменения:
1) слова "страховой организации" заменить словом "страховщика";
2) слова "общества взаимного страхования," исключить.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 22 августа 2021 года.
Президент Российской Федерации В. Путин