Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 270-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и статью 5 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6450; 2010, N 11, ст. 1173; N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4196; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; 2012, N 47, ст. 6398; N 53, ст. 7628; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4036; N 52, ст. 6955; 2014, N 16, ст. 1828; N 19, ст. 2311; 2015, N 1, ст. 75; N 48, ст. 6709; 2016, N 28, ст. 4558; 2017, N 11, ст. 1537; N 24, ст. 3480; N 27, ст. 3928; N 50, ст. 7564; 2018, N 30, ст. 4537; 2019, N 25, ст. 3164; 2020, N 9, ст. 1122; N 15, ст. 2242; N 31, ст. 5064; 2021, N 22, ст. 3680) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в части третьей слова ", его супруга" исключить;

б) дополнить частью четвертой следующего содержания:

"В целях настоящего Федерального закона под близкими родственниками понимаются супруг, супруга, родители (усыновители), дети (усыновленные), супруги детей, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.";

2) в части первой статьи 25:

а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) решение руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации о выдаче иностранному гражданину визы, принимаемое по заявлению в письменной форме гражданина Российской Федерации о въезде в Российскую Федерацию его близкого родственника, являющегося иностранным гражданином;";

б) дополнить подпунктом 42 следующего содержания:

"42) решение руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации о выдаче иностранному гражданину визы, принимаемое в исключительных случаях по его заявлению в письменной форме;";

3) в статье 256:

а) часть вторую после слов "консульского учреждения Российской Федерации о выдаче иностранному гражданину визы" дополнить словами ", принятого в исключительных случаях по его заявлению в письменной форме,";

б) дополнить новыми частями третьей и четвертой следующего содержания:

"Обыкновенная частная виза выдается на срок до одного года иностранному гражданину, являющемуся близким родственником гражданина Российской Федерации, на основании указанного в подпункте 4 части первой статьи 25 настоящего Федерального закона решения руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации о выдаче визы иностранному гражданину, с разрешенным сроком пребывания указанного иностранного гражданина в Российской Федерации в течение всего срока действия визы.

Обыкновенная частная виза выдается на срок до трех месяцев иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях экстренного лечения либо в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника на основании указанного в подпункте 2 части первой статьи 25 настоящего Федерального закона решения, принятого федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации либо представительством федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами иностранных дел, находящимся в пределах приграничной территории, в том числе в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации.";

в) части третью - пятую считать соответственно частями пятой - седьмой;

г) дополнить новой частью восьмой следующего содержания:

"Обыкновенная деловая виза выдается на срок до одного года иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях прохождения лечения, и сопровождающему его лицу на основании приглашения на въезд в Российскую Федерацию, оформленного территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по ходатайству медицинской организации.";

д) части шестую - восьмую считать соответственно частями девятой - одиннадцатой;

е) дополнить новыми частями двенадцатой и тринадцатой следующего содержания:

"Обыкновенная учебная виза членам семьи (супруге (супругу), несовершеннолетним детям, нетрудоспособным совершеннолетним детям) иностранного гражданина, въезжающего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в государственную образовательную организацию для получения образования по очной или очно-заочной форме по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры- стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) либо в образовательную организацию, включенную в установленный Правительством Российской Федерации перечень, выдается на срок действия визы, выданной указанному иностранному гражданину, на основании приглашения на въезд в Российскую Федерацию, оформленного по ходатайству этих организаций, с последующим продлением срока действия такой визы на срок продления визы, выданной указанному иностранному гражданину.

Обыкновенная учебная виза членам семьи (супруге (супругу), несовершеннолетним детям, нетрудоспособным совершеннолетним детям) иностранного гражданина, въезжающего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию высшего образования в системе федеральных органов исполнительной власти, ведающих соответственно вопросами обороны, внутренних дел, безопасности, таможенного дела, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выдается на срок действия визы, выданной указанному иностранному гражданину, на основании приглашения на въезд в Российскую Федерацию, оформленного по ходатайству соответствующих федеральных органов исполнительной власти, с последующим продлением срока действия такой визы на срок продления визы, выданной указанному иностранному гражданину.";

ж) часть девятую считать частью четырнадцатой;

з) дополнить частью пятнадцатой следующего содержания:

"Обыкновенная рабочая виза членам семьи (супруге (супругу), несовершеннолетним детям, нетрудоспособным совершеннолетним детям) иностранного гражданина, въезжающего в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере занятости населения и безработицы, выдается на срок действия визы, выданной указанному иностранному гражданину, на основании приглашения на въезд в Российскую Федерацию, оформленного по ходатайству работодателя или заказчика работ (услуг), с последующим продлением срока действия такой визы на срок продления визы, выданной указанному иностранному гражданину.";

и) части десятую - четырнадцатую считать соответственно частями шестнадцатой - двадцатой.

Статья 2

Внести в статью 5 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2006, N 30, ст. 3286; 2010, N 21, ст. 2524; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; 2013, N 30, ст. 4036, 4057; N 52, ст. 6951, 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828; N 48, ст. 6638; 2016, N 1, ст. 86; 2018, N 1, ст. 77; N 53, ст. 8454; 2020, N 15, ст. 2242; 2021, N 1, ст. 56; N 9, ст. 1469) следующие изменения:

1) пункт 2 после слов "(далее - подготовительный факультет федеральной государственной образовательной организации)," дополнить словами "или ходатайство образовательной организации, которая включена в установленный Правительством Российской Федерации перечень и в которой иностранный гражданин обучается по образовательной программе,";

2) в абзаце первом пункта 7 первое предложение изложить в следующей редакции: "Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в целях обучения и поступившего в образовательную организацию для получения образования по очной или очно-заочной форме по образовательной программе среднего профессионального образования, программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) либо в целях прохождения обучения по образовательной программе в образовательной организации, включенной в установленный Правительством Российской Федерации перечень, продлевается до окончания срока обучения данного иностранного гражданина по очной или очно-заочной форме в указанной образовательной организации.".

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1 и статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин