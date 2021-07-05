Гаркалин, Никоненко и Баталов о Меньшове: Мы потеряли дорогого человека

Новость о смерти режиссера, народного артиста РСФСР Владимира Меньшова застала врасплох. Его не стало в понедельник, и виной всему коварный коронавирус. Режиссеру был 81 год. О друге и коллеге вспоминают актеры Валерий Гаркалин, Сергей Никоненко и Сергей Баталов.

Валерий Гаркалин, народный артист РФ:

- Я потерял дорогого человека - и, конечно, никакие слова в голову не приходят. Владимир Валентинович был художником, замечательным мастером, ответственным, пытливым, жестким даже. В моей жизни он сыграл роль грандиозную, как никто, он - один из тех, кому я всегда буду обязан. Как теперь без него? Мне сейчас тяжело и страшно. Извините, больше нет сил говорить, дайте помолчать, хотя бы день.

Сергей Никоненко, народный артист РФ:

- "Китайский сервиз" - интересная была общая работа с Меньшовым. Сильный был человек Вовка, что и говорить. Без волосатой руки прокладывал себе дорогу, выстроил жизнь и карьеру на зависть многим, достиг вершин. Его все уважали за прямоту, нелицеприятие, за то, что не боялся говорить то, что думает, и в лицо, и на людях. Знаю, что говорю, потому что был у него на занятиях, видел его работу со студентами. Без него будет трудно.

Сергей Баталов, заслуженный артист РФ:

- Он любил артистов, сам был человек театральный, на площадке всегда давал возможность думать, не диктовал, не было такого, чтоб шаг влево - шаг вправо - расстрел, все смеялись, фантазировали… Жалко, снимал редко, но всегда метко. А какая актерская фактура! Помните "Человек на своем месте", где он с Вертинской? Натуральный же американский герой! К чему Меньшов ни прикасался - он все делал незаурядным. С отсветом "Оскара". Помню, зашел к нему в кабинет на съемках - а перед ним "Оскар" на столе. Я взял посмотреть - а Владимир Валентинович мне: "Зря взял. Теперь своего не получишь".

Кстати

Председатель Комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская выразила соболезнования в связи с кончиной кинорежиссера Владимира Меньшова.

"Владимир Валентинович Меньшов - человек и режиссер, к которому страна испытывает огромную благодарность. Степень этой признательности не становится с годами меньше: совсем недавно выяснилось, что самый популярный у россиян фильм советского периода - "Любовь и голуби", - пишет она. - "Фу, как просто…" - наверняка скривились отдельные критики и коллеги, прослышав об этом. Так же встретили и меньшовского "Оскара" в 1981-м за "Москва слезам не верит". Где просто - там ангелов со сто, - говорит русский народ. Меньшов, познавший неустроенное детство, рабочую молодость, был в действительности сложен и тонок. Однако он снимал ПРО СВОИХ - вот в чем секрет волшебства. Он их знал - этих героев, он многократно слышал в жизни эту речь, затем снова вернувшуюся с экрана в народ. Герои картин Меньшова - родные нам. Всю жизнь обнаруживаешь в себе симбиоз Катерины Тихомировой и оптимистичной мечтательницы Людмилы, повторяешь "Людк, а Людк!..", а порой настоятельно советуешь: "Капусточка - дело хорошее, но дома надо держать и мясные закуски".

Елена Ямпольская напоминает, что Меньшов не устраивал показательных выступлений ни из "Оскара", ни из всенародного обожания колоритных дяди Мити и бабы Шуры. Он всегда держался скромно, чем тоже необычайно подкупал.

Ямпольская не сомневается, что именем режиссера назовут улицы и корабли. Но гораздо важнее, что долгие годы мы будем учиться у него великой простоте. "И полихромной сложности - пересматривая, например, сцены с маршалом Жуковым - Меньшовым из "Ликвидации"", - сказала она и добавила: "А плакать мы сегодня не станем. Постараемся не плакать. Москва слезам не верит".

Подготовила Наталья Лебедева