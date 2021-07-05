Генпрокуратура Беларуси обратилась к РФ с запросом о выдаче Агурбаш

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила несколько уголовных дел в отношении певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Как передает БЕЛТА, речь идет об обвинениях в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (ст.130) и оскорблении президента (ст. 368 УК республики).

Как отметили в генпрокуратуре, с августа 2020 года Агурбаш разместила в соцсетях и на YouTube сведения, "направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь". А в ряде публикаций надзорное ведомство обнаружило оскорбления в адрес президента республики и обвинения в совершении особо тяжких преступлений.

В связи с этим было принято решение о заключении певицы под стражу. "В генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности", - отметили в генпрокуратуре Беларуси, напомнив, что публикации деструктивного характера в интернете могут повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной.