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Рубрика: В мире

Герцогиня Кембриджская ушла на самоизоляцию после контакта с инфицированным

Текст: Максим Макарычев
Фото: John Sibley/Pool via AP Фото: John Sibley/Pool via AP
Фото: John Sibley/Pool via AP

Герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма, вероятно, пропустит полуфинал Евро-2020 в Англии на Уэмбли и остальную часть Уимблдона, поскольку самоизолировалась после контакта с инфицированным коронавирусом человеком, чье имя не разглашается.

Фото: AFP/JACK HILL
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Кейт присутствовала на последнем домашнем матче сборной Англии против Германии на Евро-2020 и, как ожидалось, вернется в королевскую ложу в среду на матч против Дании. Герцогиня, которая является покровительницей Всеанглийского клуба и страстным поклонником тенниса, также должна была присутствовать на предстоящих матчах Уимблдона, включая финалы среди мужчин и женщин в эти выходные. Но вряд ли она появится на каких-либо публичных мероприятиях на этой неделе, потому что с прошлой пятницы она ушла на самоизоляцию и находится дома. Кейт после возвращения из Уимблдона в пятницу днем сообщили, что она общалась с кем-то, у кого позже был зафиксирован положительный результат на COVID-19, сообщает Guardian.

Представитель Кенсингтонского дворца сообщил, что "Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие правительственные инструкции и изолируется дома". Согласно руководству британской Национальной службы здравоохранения (NHS), любой, кто был в тесном контакте с кем-то, у кого обнаружен коронавирус, обычно должен изолироваться в течение 10 полных дней. Следовательно, это исключит возможность посещения Кейт полуфинала или финала Евро-2020 на Уэмбли и матчей Уимблдона в этом году.

На прошлой неделе Кейт аплодировала победе Англии над Германией на "Уэмбли" со счетом 2:0 вместе с принцем Уильямом и их сыном Джорджем. Известно, что Кейт получила две дозы вакцины против COVID. Источник в Кенсингтонском дворце сказал, что она прошла тесты перед ее посещением Уэмбли и Уимблдона, и оба были отрицательными.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Кейт должна была провести понедельник с Уильямом, отмечая 73-ю годовщину Национальной службы здравоохранения на двух мероприятиях. Пара планировала посетить службу благодарения в соборе Святого Павла в честь службы здравоохранения, а во второй половине дня устроить "Большой чай" в Букингемском дворце для сотрудников NHS, которые выступали в роли совместных покровителей благотворительной организации NHS Charities Together. Последним публичным мероприятием Кейт был ее визит на Уимблдон в пятницу, когда она осмотрела место проведения турнира, встретилась с персоналом в музее и на кухне Центрального корта и посидела с бывшей звездой тенниса Тимом Хенманом, чтобы посмотреть, как Джейми Мюррей играет в парном разряде.

Принц Уильям заразился коронавирусом прошлой весной и мог продолжать общаться по телефону и онлайн, пока лечился у королевских врачей, но, как сообщается, был "довольно сильно поражен" инфекцией и одно время испытывал серьезные проблемы с дыханием. Принц Уэльский Чарльз заразился вирусом в тот же период, но у него были более легкие симптомы, хотя на время он потерял обоняние и вкус.

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