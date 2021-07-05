Глава МВД Болгарии рассказал о скупке голосов избирателей за 15 евро

Служебное правительство Болгарии продолжает выявлять нарушения и раскрывать коррупционные схемы предыдущего кабмина, составленного под эгидой ранее правящей партии ГЕРБ. Сегодня, в преддверии намеченных на 11 июля парламентских выборов, глава МВД республики Бойко Рашков обвинил политсилу в скупке голосов.

В интервью БНР Рашков указал, что цена одного бюллетеня, заполненного "как надо", составляет 30 левов (примерно 15 евро). В ходе спецопераций, проводимых в различных городах Болгарии, на конспиративных квартирах полиция находит крупные суммы денег, списки избирателей и отчетность о расходуемых финансах.

Глава силового ведомства выразил возмущение в связи с плачевной ситуацией, до которой ГЕРБ, позиционирующая себя в качестве проевропейски ориентированной партии, довела страну спустя 30 лет после начала так называемого перехода к демократии.

Премьер технического правительства Болгарии Стефан Янев также ранее заявил, что борьба со скупкой голосов находится "в разгаре". По словам председателя кабмина, он сам поражен масштабами коррупции в стране.

Напомним, что политический кризис в балканской республике вылился, среди прочего, в неспособность новоизбранного парламента составить правительство. В этой связи президент страны Румен Радев был вынужден распустить законодательный орган, составить служебный совет министров и назначить дату внеочередных парламентских выборов.