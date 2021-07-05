Голикова отметила рост числа детей с инвалидностью, сдающих ЕГЭ

Дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья часто демонстрируют высокие результаты на едином государственном экзамене. Об этом 5 июля рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере в правительстве.

Она отметила, что в 2020 году у таких выпускников школ были особые успехи по физике, истории, обществознанию. При этом число участников ЕГЭ с инвалидностью и ОВЗ в этом году выросло на 17%, подчеркнула она. Всего, по словам Голиковой, основное общее образование сегодня получают 840 тысяч детей с инвалидностью, более 56% из них учатся со сверстникам, то есть - интегрированы в социум.

"Получение образования - это не только профессия, но еще социализация и достойный уровень жизни", - говорит вице-премьер. Она напомнила, что в рамках нацпроекта "Образование" в прошлом году обновлена инфраструктура четверти коррекционных школ, до 2024 года федеральное финансирование получат еще более 900 таких заведений.

Сегодня в России проживает около 11,5 млн инвалидов, свыше 700 тысяч - это дети с инвалидностью, еще около 900 тысяч - молодые инвалиды в возрасте от 18 до 35 лет.