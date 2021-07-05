Голикова рассказала о доступности дошкольного инклюзивного образования

Около 167 тысяч мест в детских садах ввели с начала нацпроекта "Демография", заявила 5 июля вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Для этого, по ее словам, было построено 1100 новых детских садов. В каждом новом детском саду обязательно предусмотрены места для детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.

"Новые детские сады вводятся с соблюдением всех требований и норм для обеспечения в рамках дошкольного образования для детей с инвалидностью", - сказала вице-премьер.

По словам Голиковой, в прошлом году из 7,4 млн детей, которые посещали детские сады, более 7% - это дети с ограниченными возможностями здоровья. А к 2021 году численность таких детей, не обеспеченных местами в детских садах, уменьшилось на 24% и составило 2,5 тысячи. Всего специальные условия сегодня созданы в 8,1 тысячи организаций и 44,4 группах комбинированного типа или компенсирующей направленности.