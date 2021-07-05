Госуслуги в частных компаниях смогут получить больше россиян

К эксперименту по привлечению бизнеса к оказанию государственных соцуслуг в рамках соцзаказа присоединились новые регионы, рассказали "Российской газете" в Минфине. Теперь таких регионов 29.

С октября 2020 года об участии в пилотном проекте заявили Алтайский, Красноярский, Ставропольский края, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Московская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. В июне этого года в него вошли Адыгея, Башкирия, Карелия, Якутия, Чувашия, Пермский край, Вологодская, Костромская, Курская, Псковская, Сахалинская и Ульяновская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В каждом из этих регионов развит негосударственный некоммерческий сектор, созданы условия для апробации механизма соцзаказа, пояснили в минфине.

Его суть в том, что за предоставленные социальные услуги частные организации наравне с госучреждениями могут на конкурсной основе получать бюджетное финансирование. Оно выделяется в виде субсидии, если заранее определен объем услуг, которые компания должна оказать, или по факту обслуживания граждан, когда деньги следуют за потребителем. В этом случае регион должен ввести социальный сертификат. Это документ, который выдается гражданам - получателям социальной услуги, благодаря ему они могут сами выбирать, в какой организации - частной или государственной, готовы эту бесплатную для себя услугу получить.

В рамках эксперимента любой из регионов-пилотов сможет самостоятельно определять объем каждой услуги, целевые показатели, к которым он стремится, выбирать направления для развития соцзаказа. Сегодня их может быть шесть. Например, в Якутии соцзаказ планируется реализовать в сфере социального обслуживания (кроме услуг в сфере соцобслуживания в стационарной форме). А жителям Вологодской области в рамках него предполагается предоставлять паллиативную помощь и услуги санаторно-курортного лечения . Соцзаказ также разрешен в сфере создания благоприятных условий для развития туриндустрии, по нему гражданам могут предоставляться услуги по спортивной подготовке.

В минфине считают, что внедрение соцзаказа способствует созданию конкурентной среды, а значит, и росту экономики в социальной сфере. Как следствие - повышается инвестиционная привлекательность региона, появляются дополнительные рабочие места.