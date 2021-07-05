Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 260-ФЗ "О внесении изменения в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448) изменение, дополнив его статьей 151-2 следующего содержания:

"Статья 151-2. Порядок ограничения доступа к недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство гражданина (физического лица) или подрывает его репутацию и связана с обвинением гражданина (физического лица) в совершении преступления

1. В случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство гражданина (физического лица) или подрывает его репутацию и связана с обвинением гражданина (физического лица) в совершении преступления, такой гражданин (физическое лицо) (далее в настоящей статье - заявитель) вправе направить прокурору субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Генеральным прокурором Российской Федерации, заявление о принятии мер по удалению указанной информации и ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления (далее - заявление).

2. Заявление должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество, паспортные данные заявителя, контактную информацию (номера телефона и (или) факса, адрес электронной почты, почтовый адрес);

2) доменное имя сайта в сети "Интернет", его сетевой адрес, указатель страницы сайта в сети "Интернет", позволяющие идентифицировать информацию, указанную в части 1 настоящей статьи;

3) мотивированное обоснование недостоверности размещенной информации.

3. В случае обнаружения неполноты сведений, неточностей или ошибок в заявлении прокурор субъекта Российской Федерации или его заместитель вправе направить заявителю в течение трех рабочих дней со дня получения заявления уведомление об уточнении представленных сведений.

4. В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления или уточненных заявителем сведений (в случае их представления после направления заявителю уведомления, указанного в части 3 настоящей статьи) прокурор субъекта Российской Федерации или его заместитель в порядке, установленном Генеральным прокурором Российской Федерации, проводит проверку содержащихся в заявлении сведений и составляет заключение о наличии оснований для принятия мер по удалению недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство заявителя или подрывает его репутацию и связана с обвинением заявителя в совершении преступления, и ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления или уведомляет заявителя об отсутствии таких оснований. Заключение, копии заявления и прилагаемых к заявлению документов незамедлительно направляются Генеральному прокурору Российской Федерации.

5. В течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в части 4 настоящей статьи, Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель проверяет обоснованность заключения и принимает решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием о принятии мер по удалению недостоверной информации, которая порочит честь и достоинство заявителя или подрывает его репутацию и связана с обвинением заявителя в совершении преступления, и ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления. В случае признания заключения необоснованным соответствующее уведомление направляется прокурору субъекта Российской Федерации в срок, указанный в настоящей части.

6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, на основании обращения, указанного в части 5 настоящей статьи, незамедлительно:

1) определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее размещение в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет", указанного информационного ресурса, обслуживающего владельца сайта в сети "Интернет", на котором размещена информация, указанная в части 1 настоящей статьи;

2) направляет провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 1 настоящей части лицу уведомление в электронном виде на русском и английском языках о нарушении порядка распространения информации с указанием доменного имени и сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети "Интернет", на котором размещена информация, указанная в части 1 настоящей статьи, а также указателей страниц сайта в сети "Интернет", позволяющих идентифицировать такую информацию, и с требованием принять меры по удалению такой информации;

3) фиксирует дату и время направления уведомления провайдеру хостинга или иному указанному в пункте 1 настоящей части лицу в соответствующей информационной системе.

7. Незамедлительно с момента получения уведомления, указанного в пункте 2 части 6 настоящей статьи, провайдер хостинга или иное указанное в пункте 1 части 6 настоящей статьи лицо обязаны проинформировать об этом обслуживаемого ими владельца информационного ресурса и уведомить его о необходимости незамедлительно удалить информацию, указанную в части 1 настоящей статьи.

8. В течение суток с момента получения от провайдера хостинга или иного указанного в пункте 1 части 6 настоящей статьи лица уведомления о необходимости удалить информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, владелец информационного ресурса обязан удалить такую информацию. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса провайдер хостинга или иное указанное в пункте 1 части 6 настоящей статьи лицо обязаны ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу незамедлительно по истечении суток с момента получения уведомления, указанного в пункте 2 части 6 настоящей статьи.

9. В случае непринятия провайдером хостинга или иным указанным в пункте 1 части 6 настоящей статьи лицом и (или) владельцем информационного ресурса мер, указанных в частях 7 и 8 настоящей статьи, доменное имя сайта в сети "Интернет", его сетевой адрес, указатели страниц сайта в сети "Интернет", позволяющие идентифицировать информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, направляются по системе взаимодействия операторам связи для принятия мер по ограничению доступа к данному информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет".

10. После получения по системе взаимодействия сведений, указанных в части 9 настоящей статьи, оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", обязан незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", на котором размещена информация, указанная в части 1 настоящей статьи, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи".

11. В случае, если владелец информационного ресурса удалил информацию, указанную в части 1 настоящей статьи, он направляет уведомление об этом в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи. Такое уведомление может быть направлено также в электронном виде.

12. После получения уведомления, указанного в части 11 настоящей статьи, и проверки его достоверности федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, обязан незамедлительно уведомить по системе взаимодействия оператора связи, оказывающего услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о возобновлении доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет".

13. После получения уведомления, указанного в части 12 или 16 настоящей статьи, оператор связи незамедлительно возобновляет доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", за исключением случая, предусмотренного частью 14 настоящей статьи.

14. В случае, если доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", был ограничен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, в соответствии с абзацем третьим пункта 51 статьи 46 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", возобновление доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", осуществляется данным органом после получения уведомления, указанного в части 12 настоящей статьи, и проверки его достоверности, а также после получения вступившего в силу судебного акта, указанного в части 16 настоящей статьи.

15. Решение, указанное в части 5 настоящей статьи, может быть обжаловано владельцем информационного ресурса в суд в установленном порядке.

16. В случае, если суд признал решение, указанное в части 5 настоящей статьи, незаконным и отменил ограничение доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет", федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, на основании вступившего в силу судебного акта в течение трех рабочих дней уведомляет по системе взаимодействия оператора связи, оказывающего услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о возобновлении доступа к информационному ресурсу, в том числе к сайту в сети "Интернет".

17. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи в течение суток с момента получения обращения, указанного в части 5 настоящей статьи, уведомляет по системе взаимодействия об этом федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел.".

Президент Российской Федерации В. Путин