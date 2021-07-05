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05.07.2021 15:14
Рубрика: В мире

Южная Корея провела успешный запуск баллистической ракеты подводного базирования

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южнокорейские военные провели успешный запуск баллистической ракеты подводной лодки (БРПЛ), которая стартовала с испытательной баржи. В ближайшее время будет проведен запуск БРПЛ уже непосредственной с субмарины. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве страны сообщили СМИ Республики Корея.

По информации сразу нескольких южнокорейских изданий и агентств, которые практически одновременно опубликовали информацию, старт БРПЛ был произведен в этом году. Представители минобороны РК отказались называть точную дату испытаний и прочие подробности, сказав лишь, что "все прошло успешно". Эксперты уверены, что следующим и заключительным этапом испытаний БРПЛ должен стать запуск с подлодки. В минобороны этот сценарий не стали комментировать, сославшись на секретность, но и не опровергли. По мнению ряда южнокорейских газет, этот запуск должен произойти совсем скоро, возможно в августе. Скорее всего испытания пройдут на новой подводной лодке "Тосан Анчханхо" водоизмещением 3000 тонн, которая имеет шесть шахт для запуска БРПЛ.

Фото: Jung Yeon-je / AFP
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"Тосан Анчханхо", названная в честь борца за независимость Кореи, была спущена на воду еще в сентябре 2018 года и должна была стать самой мощной подводной лодкой ВМС Республики Корея, но из-за возникших проблем с торпедными аппаратами "и прочим оборудованием" субмарину пока дорабатывают. Впрочем, процесс, если верить СМИ, находится уже на завершающей стадии, и вместе с торпедными аппаратами будут протестированы и баллистические ракеты. По мнению экспертов, запускать будут БРПЛ, созданную на основе наземной баллистической ракеты "Хёнму 2В" радиусом действия 500 км.

Хотя формально процесс испытания БРПЛ еще не завершен полностью, но местные СМИ уже с гордостью заявили, что "Южная Корея стала восьмой страной, вошедшей в элитный клуб держав, имеющих возможность запускать баллистические ракеты с подлодок".

Напомним, что в мае этого года в ходе саммита президентов США и Республики Корея Вашингтон согласился отменить все ограничения, которые имелись в отношении программы разработки и создания баллистических ракет Южной Кореи. Субмарины с БРПЛ должны стать ответом Юга на работы Северной Кореи по созданию собственных подлодок, вооруженных баллистическими ракетами.

Кроме того, как подчеркнули южнокорейские СМИ, также активно стоит вопрос о создании в Южной Корее атомной подводной лодки. По слухам, такие работы южнокорейские ученые инженеры уже ведут, и как раз на новые субмарины водоизмещением 3000 тонн, которые должны начать поступать на замену устаревшим подлодкам ВМС РК, по габаритам могут быть установлены компактные атомные реакторы.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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