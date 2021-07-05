К разрешению ситуации с туристами подключился Посол России на Кубе

Больше сотни российских туристов на Кубе оказались на карантине. ПЦР-тесты, сделанные по прилете, оказались положительными. Посол России на Кубе Андрей Гуськов провел переговоры с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсией.

Гуськов призывал отказаться от планов выделить дополнительный отель под обсерватор. "Посол обратил внимание на необходимость разобраться в ситуации с российскими туристами, безотлагательно сделать повторные ПЦР-тесты на коронавирус и оставить их в гостиницах, где они проживают, до выяснения всех обстоятельств", - со ссылкой на заявление дипведомства пишет ТАСС.

По данным генерального консульства РФ в Гаване, четыре отечественных авиакомпании осуществляют еженедельно 12 рейсов на Кубу, каждый из которых перевозит в среднем по 450 пассажиров. По состоянию на начало июля на курортах Кубы отдыхают около шести тысяч граждан России.