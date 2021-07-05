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05.07.2021 00:37
Рубрика: Общество

Разорвать шаблон

Как не сгореть на работе
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)
Самоизоляция, дистант, возвращение к обычной жизни, снова ограничения из-за ковида аукаются проблемой - профессиональным выгоранием. Ученые даже сделали открытие: на нелюбимой работе на выгорание уходят годы, на любимой все происходит быстро.
Каждый четвертый на дистанте и каждый третий в офисе переживали состояние выгорания на работе. Фото: iStock Каждый четвертый на дистанте и каждый третий в офисе переживали состояние выгорания на работе. Фото: iStock
Каждый четвертый на дистанте и каждый третий в офисе переживали состояние выгорания на работе. Фото: iStock

Удаленка" для меня стала поиском 25-го рабочего часа в сутках", - частая жалоба тех, кто обращается за помощью к психологам. "Я как вернулся в офис, задыхаюсь. Ощущение, будто время течет мимо меня", - с просьбой снова "гореть" работой люди просят психиатров.

Фото: iStock
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Каждый четвертый на дистанте, и каждый третий в офисе, по данным исследований НМИЦ имени В.П. Сербского, за последние полтора года переживали выгорание на работе. Его коварство в том, что симптомы болячки похожи на простую усталость, от которой принято отмахиваться. Или ее "переспать". Максимум, на что идут многие - едут в отпуск. Но выгорание имеет свойство накапливаться, если ничего не менять. И тогда чувство удовлетворения от работы сменяется ощущением траты времени впустую и потерей смыслов. В ответ на жизнь возникает от нее усталость.

- Настигает его Величество стресс - венец выгорания, - говорит и.о. директора Национального центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Зураб Кекелидзе. - Первая причина выгорания не заметна - запуск механизма режима убывающей отдачи. Это когда мы не делаем перерыва на восстановление энергии. Вторая причина - "ловушка помогателя" или то, что человек корит себя за "бесполезность" его усилий. Следующая причина - невроз самоопределения - катализатор выгорания. Это метания или трата ресурса вхолостую.

В тупик выгорания попадают вполне успешные люди. Так, в практике директора НИИ психического здоровья Сибирского отделения РАН Николая Бохана был "клинический случай". Его товарищ, хирург, понял, что выгорел, решил поменять Томск на "домик у моря" и переехал ближе к родным. "Это были муки адских энергозатрат выбора - Анапа с хирургическим отделением в Новороссийске, курорт Сукко или Краснодар без моря, где работа под боком? Выбор пал на Мысхако - курорт Новороссийска. А работа, которая давала расти, - в Краснодаре. Начались метания или ментальное отсутствие: тело в Мысхако, голова в Краснодаре, а сердце в Томске.

Состояние разрыва между любимой работой, от которой хирург устал в Сибири, по которой соскучился у моря и за ней начал ездить в Краснодар, запустило новый этап выгорания. Человек рвал себя на части. Но при повторном выгорании традиционные методы профилактики - режим убывающей отдачи лечить "домиком у моря" или переключением на физическую активность, уже не помогают. Запущенная болезнь поиска верного решения, как шутил хирург, "вышла на пике" через сны.

- Это стресс в организме запустил выработку коктейля гормонов, - говорит директор Национального исследовательского центра психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева Николай Незнанов. - Чтобы его снять, нужны действия, которые организм распознает как сигнал для расслабления. Иначе органы останутся под воздействием стресса. Вывод - искать причину выгорания не в контексте - смене жительства и работы, а в себе. Катастрофа?Норма развития. Учитесь видеть взаимосвязи.

Тело в Мысхако, голова в Краснодаре, а сердце в Томске. Запущенная болезнь поиска верного решения вышла на пике

Незнанов полагает, что идти к врачу - норма. Знает он и о том, что ходить по врачам "с такой мелочью", не в ментальности россиян. Поэтому уважает народный рецепт - "лечение дружбой". "Когда у вас больше плохих дней, чем хороших, то самое время изучить ваши шаблоны, - советует Зураб Кекелидзе, - что-то поменять, что-то разорвать. Но вначале надо признать: вы - это не только работа. Дальше надо понять: от чего хороший день зависит больше - от работы, близких, хобби, места жительства или чего-то еще, что дает фундаментальный перекос".

Нащупав понимание проблемы, специалисты считают, надо "раздать все сестрам по серьгам" - разделить самооценку так, чтобы создать чувство насыщения и в других областях своей жизни. И тут кто-то пойдет на рыбалку с сыном, кто-то займется фитнесом, кто-то научится вязать. Николай Бохан и его товарищ-хирург из пике выгорания выходили сообща и по частям. Доктор всегда знал, что "без работы я - ноль", но снизил нагрузку. "Ловушка помогателя", без которой ему, как выяснилось, худо, постепенно его привела наставником в ординатуру. Вопрос, где жить, отпал - Краснодар. Домик у моря он продал. И ездит туда семьей на выходные.

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