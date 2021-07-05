Каждый третий работодатель поощряет вакцинацию сотрудников от COVID-19

Каждый третий российский работодатель поощряет сотрудников за прививку от COVID-19 оплачиваемыми выходными, дополнительными днями к отпуску или премией. В исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob участвовали 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Согласно исследованию, 33 процента компаний рассказали, что какими-либо способами позитивно реагируют на вакцинацию сотрудников. Кроме премий и выходных, некоторые устраивают розыгрыши призов, дарят подарки.

При этом 41 процент бизнесменов вакцинацию своих работников не стимулирует, объясняя это тем, что они не хотят вмешиваться в личное пространство сотрудников, а также тем, что у бизнеса нет таких обязанностей по закону. К слову, комментарии опрошенных свидетельствуют: уже есть случаи, когда работников без антител к COVID отстраняют от работы или отправляют в неоплачиваемые отпуска.