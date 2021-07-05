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05.07.2021 11:44
Рубрика: В мире

Кипр признает российские сертификаты о вакцинации

Текст: Юрий Когалов
Власти Кипра признают российские сертификаты о вакцинации. Как заявил министр туризма республики Саввас Пердиос, привитым от коронавируса гражданам РФ не нужно сдавать ПЦР-тест по прибытии на остров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, туристы из России обязаны делать два ПЦР-теста, один за 72 часа до приезда на Кипр, второй по прибытии в страну (это обойдется примерно в 30 евро). Однако те, кто прошел полный курс вакцинации, избавлены от необходимости сдавать тест во второй раз. "Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен", - заявил Пердиос РИА Новости.

Фото: Мария Орлова
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Министр также отметил, что власти Кипра уже сталкивались с подделкой документов о вакцинации. "Но мы верим, что механизм, который мы применяем, нас защищает", - отметил Пердиос. По его словам, штрафы за фальшивые сертификаты составляют 300 евро.

По данным минздрава Кипра, ежедневно в аэропортах выявляется несколько инфицированных COVID-19. "Каждый день на Кипр прибывает примерно 20 тысяч человек, 4-5 обнаруженных случаев это очень, очень маленькое количество. Были случаи и из России, но были и из других стран, что естественно", - рассказал министр туризма. По его словам, заболевшие и их близкие помещаются в карантин, причем в разные гостиницы. "За эти отели платит государство", - подчеркнул Пердиос, добавив, что на Кипре внимательно относятся к инфицированных и их семьям, оказывают заботу, в которой те нуждаются. "Но важно знать остальным, что эти люди изолируются, чтобы не было распространения коронавируса", - отметил министр.

Напомним, регулярное авиасообщение между Россией и Кипром возобновилось 28 июня. "Кипр - это безопасное направление для отдыха. На Кипре вакцинированы 65 процентов населения. Люди могут провести отпуск здесь. Передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки, все службы, которые могут потребоваться туристу из-за границы. В целом я могу сказать, что у нас немного ограничений. В основном, это требования соблюдать дистанцию, носить маску в помещениях, дезинфицировать руки. Так что, я думаю, что Кипр одно из лучших мест для лета", - заявил Пердиос.

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