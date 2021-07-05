Китай отправил в космос метеорологический спутник

Китай осуществил успешный запуск метеорологического спутника. Старт состоялся сегодня, пятого июля, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ракета-носитель "Чанчжэн-4С" вывела на орбиту метеоспутник "Фэнъюнь-3E". Запуск состоялся в 07:28 по местному времени с космодрома Цзюцюань в северо-западной провинции Ганьсу, пишет ТАСС. Это уже 377-й по счету старт для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Ранее сообщалось об успешном выводе Китаем на орбиту четвертой группы спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-31. Аппараты помогут в изучении электромагнитных полей, а также при проведении различных технических экспериментов.