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05.07.2021 09:00
Рубрика: Общество

Контролировать движение всего мусора в России будет ППК РЭО

Текст: Алексей Дуэль
Единым оператором двух государственных информационных систем в сфере обращения с отходами будет ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Данные единой государственной системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОТ) и государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО) будут дополнять друг друга, а на их основе в будущем логично будет создать единую информационную систему, полагает гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев.

Ранее за ЕГИС УОТ и ГИС УТКО отвечали Минприроды и Росприроднадзор.

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ГИС УТКО отображает движение отходов на полигоны, сортировки и прочие объекты отрасли по обращению с отходами. В УГИС УОТ собраны данные об упаковке, которую производят отечественные компании или которую импортируют в нашу страну. Этот учет важен для функционирования расширенной ответственности производителя (РОП). Утвержденная вице-премьером Викторией Абрамченко концепция РОП предполагает, что с 2022 года за утилизацию вей упаковки отвечают производители и импортеры. Они могут сами ее собирать и перерабатывать или платить государству экологический сбор, на средства которого будут функционировать отрасль по обращению с отходами.

"На основе этих двух информационных систем в будущем может быть создана единая информационная система в области обращения с отходами, - сказал Денис Буцаев. - И эта система полностью закроет потребности государства в информации, которая имеется по вопросам обращения со всеми видами отходов".

Объединение двух информационных систем в одних руках даст отрасли необходимую прозрачность, считает председатель комитета по природопользованию и экологии "Деловой России" Ильдар Неверов. По его мнению, теперь будет видно, где и какое вторсырье образовалось, как оно перерабатывается и для чего его используют.

В Минпромторге отметили, что объединение информационных систем позволит выявлять недостоверную отчетность производителей и импортеров, а также переработчиков, которые вместо реальной утилизации попробуют заниматься только написанием отчетов. Такой механизм контроля крайне важен для полноценного запуска системы РОП, считают в министерстве.

Общество Экология "Мусорная" реформа

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