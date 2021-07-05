Косачев: Меньшов мог ненавязчиво объяснять людям, как нужно жить

Огромной потерей не только для искусства, но и для всей страны назвал уход из жизни Владимира Меньшова вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Огромная потеря. И это тот случай, когда потеряло не только искусство кинематографии, которому он отдал себя всего. Потеряла вся страна, выросшая на его фильмах", - сказал сенатор в беседе с РИА Новости.

Он "был прежде всего гражданином, который мог ненавязчиво и, как говорится, на пальцах объяснять людям, как нужно жить, чтобы не было больно и не было обидно", добавил Косачев.

Советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.