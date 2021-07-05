Скончался режиссер Владимир Меньшов

На 82-м году жизни скончался советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Владимир Меньшов. Об этом сообщил киноконцерн "Мосфильм".

Причина смерти - последствия коронавирусной инфекции.

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - говорится в сообщении киноконцерна.

О дате и времени прощания с режиссером объявят позже.

Меньшов родился в Баку. Известен такими работами, как "Любовь и голуби", "Шырли-Мырли", "Розыгрыш". Получил премию "Оскар" за мелодраму "Москва слезам не верит" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".