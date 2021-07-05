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05.07.2021 01:13
Рубрика: В мире

Космонавты КНР успешно завершили семичасовые работы в открытом космосе

Фото: CCTV / AFP Фото: CCTV / AFP
Фото: CCTV / AFP

Китайские космонавты в воскресенье успешно завершили работы в открытом космосе и вернулись на орбитальную станцию. За пределами жилого модуля они непрерывно пробыли семь часов, сообщает Центральное телевидение Китая.

Фото: Guo Wenbin/Xinhua via AP
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Ранее сообщалось, что станцию покинули Лю Бомин и Тан Хунбо, а командир экипажа Не Хайшэн занимался вспомогательными работами, которые необходимо было выполнять параллельно внутри главного модуля "Тяньхэ". Отмечалось, что китайские космонавты осуществили внекорабельную деятельность впервые за последние 13 лет.

По словам заместителя главного конструктора китайской программы пилотируемых полетов, первого космонавта КНР Ян Ливэйя, это было хорошее испытание для всего космического оборудования, включая скафандры, роботизированную руку-манипулятор и систему по обеспечению выхода космонавтов за пределы модуля. Он подчеркнул, что за последние годы конструкторы КНР существенно улучшили данные технологии.

Напомним, 29 апреля Китай успешно вывел на орбиту основной модуль "Тяньхэ" своей будущей орбитальной станции "Тяньгун". В конце мая китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-2" состыковался с "Тяньхэ", доставив грузы. 17 июня Китай отправил в космос корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами.

На текущем этапе станция состоит из трех элементов: базового модуля "Тяньхэ", грузового корабля "Тяньчжоу-2" и "Шэньчжоу-12".

В мире Восточная Азия Китай Общество Космос

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