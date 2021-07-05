КПРФ предлагает освободить пенсионеров от налога с процентов по вкладам

В Госдуму внесен законопроект об освобождении неработающих пенсионеров от НДФЛ с процентов по вкладам. Авторами выступили депутаты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

Документ касается остатков на счетах, открытых для рублевых депозитов. При этом есть условие - процентные доходы не должны превышать за налоговый период двенадцатикратную величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

Таким образом, можно будет поддержать именно социально-слабых неработающих пенсионеров, пояснили авторы. Кроме того, такое ограничение, по их мнению, позволит избежать возможных злоупотреблений в виде оформления больших вкладов на пенсионеров третьими лицами.

Нынешний порядок налогообложения предусматривает установление ставки НДФЛ в размере 13% в отношении процентов по вкладам.

Кабмин не поддержал проект. В отзыве его представители напомнили, что с нынешнего года при определении налоговой базы по НДФЛ в отношении процентов по вкладам уже исключается доход в виде процентов, рассчитанный как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки Банка России, действующей на первое число налогового периода.

Кроме того, авторы не представили источники расходов на реализацию поправок, добавили в правительстве.