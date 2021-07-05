Лукашенко назвал Меньшова блестящим актером и безгранично талантливым режиссером

"Блестящим актером и безгранично талантливым режиссером" назвал Александр Лукашенко в своем соболезновании родным и близким народного артиста России Владимира Меньшова, сообщает 5 июля пресс-служба главы государства.

"Ушел из жизни выдающийся мастер сцены, любимый многими поколениями безгранично талантливый режиссер, блестящий актер и сценарист", - говорится в соболезновании президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что Владимир Меньшов достиг настоящих профессиональных высот, вписал незабываемую страницу в историю советского и российского искусства. "Светлая память об этом замечательном человеке всегда будет жить в наших сердцах", - подчеркнул белорусский руководитель.

Отдавая дань талантливому мастеру отечественного кинематографа, обозреватели напоминают, что, снявшись более чем в сотне художественных фильмов, он воспринимал все свои актерские работы скорее как хобби. И окончательно решил уйти с головой в режиссуру, окончив полвека назад аспирантуру ВГИКа.

Кстати, когда Владимир Меньшов загорелся идеей срежиссировать фильм "Москва слезам не верит", признаются его биографы, многие коллеги пытались отговорить его от съемок. Но упрямый характер не позволил ему отступить: картина увидела свет и была представлена в кинотеатре "Россия".

Вспоминая те дни, Меньшов рассказывал в одном из интервью: "Попадаю на Пушкинскую площадь - на ней стояло около тысячи человек. Я подумал, что проходит какой-то митинг. Потом приглядываюсь и понимаю, что все эти люди стоят в очереди за билетами на картину "Москва слезам не верит". Причем не на сегодняшний день и не на завтрашний. Билеты покупали на неделю вперед".

Фильм, как известно, был номинирован на "Оскар" как "Лучший иностранный фильм года" и даже попал в пятерку финалистов. Впрочем ленты Владимира Меньшова и сейчас остаются одними из самых востребованных у зрителей. Об этом можно судить, в частности, и по рейтингу фильма "Любовь и голуби", снятого Меньшовым: он собрал 20 миллионов просмотров, и стал рекордсменом среди самых популярных советских фильмов.