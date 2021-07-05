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05.07.2021 00:42
Рубрика: Культура

Вы - человек? Здравствуйте!

Текст: Андрей Максимов (писатель, телеведущий, режиссер)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)
Александр Коршунов - народный артист и главный режиссер - поставил в театре "Сфера" хороший и смелый спектакль "Продавец дождя" по абсолютно выдающейся пьесе Ричарда Нэша. Начнем с последнего определения: почему смелый?

Сегодня в нашем театральном государстве борются два театра: театр про людей и театр про режиссера. Первый - он еще называется "русский психологический", рассказывает про разных "человеков", про их страдания и обретения. Второй повествует про режиссерские фантазии и придумки. Сам по себе подход к тому, что в спектакле главное, не обеспечивает удачу. Поэтому как в театре про людей, так и в театре про режиссеров есть как удачи, так и неудачи.

Фото: Сайт Большого театра / bolshoi.ru
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Однако в моде и тренде театр режиссерский. Поэтому режиссер, который работает в эстетике русского психологического театра, - человек смелый. В театральном государстве он не нужен никому, кроме... зрителя. Сразу скажу, что такой овации, как на поклонах "Продавца дождя", я давно не наблюдал.

Театр "Сфера" - театр необычный во всех отношениях, и даже внешне. Его создатель Екатерина Еланская сделала пространство, похожее на цирк. Актеры играют "нос к носу" со зрителем: соврать невозможно, "прикрыться", как говорят в театре, - нечем.

В спектакле семь интересных, глубоких людей, каждый со своей историей и драмой.

Дальше критик, наверное, должен был бы написать: в центре спектакля такой-то... Но Коршунов на основе пьесы придумал спектакль, где в центре - все.

Семья: папа, двое сыновей и дочь. Народный артист Дмитрий Ячевский - поразительный театральный артист, хотя зрители в основном знают его по сериалам. В "Продавце дождя" он играет то, что сыграть невозможно: подлинную, жертвенную отцовскую любовь. С вечным полотенцем в руках, вечно что-то прибирающий, убирающий... Один мой товарищ когда-то сказал мне: "С тех пор, как у тебя рождается ребенок, ты можешь позабыть слова: "Я спокоен". Ячевский играет именно это - вечную отцовскую неуспокоенность. Как он это делает - тайна. Но тайна - это самое главное. Как же соскучился я, как зритель, по театру, который превращается в школу познания другого человека. Алексей Суренский и Дмитрий Триумфов, играющие сыновей, создают образы (внимание! это не фигура речи, актеры, действительно, делают то, по чему мы все соскучились - создают образы) очень неоднозначных, мучающихся людей, которые по-настоящему страдают и радуются. Все актерские работы в этом спектакле - без фальши.

Режиссер, который работает в эстетике русского психологического театра, - человек смелый

Ричард Нэш написал притчу. Когда речь идет о притче, нельзя сказать, что она, мол, про то-то и про то-то. Знаете, что я вам скажу? Любая хорошая притча - про жизнь. А жизнь - она про что? Разве можно однозначно ответить?

Можно. Про любовь. Жизнь - если она жизнь, а не просто существование - всегда про любовь. Про большую - общечеловеческую и про конкретную - мужчины к женщине.

Екатерина Богданова играет историю недолюбленной женщины, в которой постепенно и очень красиво раскрывается любовь. Предмет ее любви в исполнении Александра Пацевича - человек, которого предала женщина, и ему так трудно поверить в новое чувство. Не замечали, что слово "преданный" - это и о человеке, которого предали, и о человеке, который кому-то предан? Одно слово. Великий русский язык! Пацевич играет путь от преданного женщиной к преданному женщине. Смотреть на это очень интересно. Как и на Дмитрия Новикова, который превращает эпизодический образ шерифа в интересного узнаваемого человека.

Фото: Алексей Тютлин
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И наконец, главный герой Билл Старбак в блистательном исполнении Анатолия Смиранина. Старбак - человек, который промышляет тем, что... продает людям дождь. А на самом деле он научает людей верить в чудо. Убеждает их в том, что может случиться самое невероятное, если по-настоящему поверить в это.

Смиранин играет благородного странника - очень живого, иногда благородного, иногда даже обозленного, но всегда - необычного человека, для которого синоним жизни - дорога. Написать эти слова - дело нехитрое, но вот сыграть так - как? Тайна опять же. Смиранин ее раскрыл.

Ольга Коршунова сумела решить непростое сценическое пространство таким образом, что с первых минут спектакля мы ощущаем себя на американской ферме. Этому ощущению еще способствует точно и со вкусом подобранная Павлом Герасимовым музыка.

"Продавец дождя" - спектакль без недостатков? Я не знаю. Ты разбираешь спектакль по косточкам, когда он тебя не увлекает. Этот увлекает и завлекает. Потому что - замечательная история. И потому, что чудесные люди - герои. Они сразу становятся тебе интересны, и ты - зритель - давай их изучать.

Ты разбираешь спектакль по косточкам, когда он тебя не увлекает. Этот увлекает и завлекает

Надо признать, что люди ходят в театр с разными целями.

Некоторые развлечься. Некоторые отвлечься. Некоторые ходят только на модные спектакли, потому что они - модные. И слава Богу! Главное, в театр ходить.

Я хожу для того, чтобы узнать новых людей, попытаться разобраться в них, и, таким образом, лучше понять себя. Поэтому я хожу в "Сферу", где Александр Коршунов вовсе не считает понятие "русский психологический театр" скучным и устаревшим. Поэтому в его труппе замечательные актеры, которые умеют создавать образы - настаиваю на формулировке! - живых людей.

Театральная общественность мало, на мой взгляд, обращает внимания на "Сферу" - редко дают премии, редко обсуждают. Но зал - полон. Потому что зритель очень любит театр честный, настоящий. Театр про людей.

Культура Театр Колонка Андрея Максимова

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