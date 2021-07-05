Марокко ужесточило условия въезда для россиян

Власти Марокко ужесточили правила въезда для россиян. Об этом сообщает Maghreb Arabe Presse.

Теперь для въезда в страну необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда. При этом туристы, которые не прошли курс вакцинации, должны будут провести десять дней в "контролируемом карантине", места для которого определят власти страны.

В Марокко составили два списка стран - "А" и "В". Во вторую группу, предполагающую более строгие ограничения, вошли 75 стран, в том числе и Россия.

Новые правила вступят в силу 6 июля.