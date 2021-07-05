Матвиенко: Творчество Меньшова навсегда останется в сердцах

Творчество Владимира Меньшова навсегда останется в российской культуре и сердцах людей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с уходом из жизни народного артиста.

"Владимир Валентинович был яркой, неординарной личностью, замечательным режиссером и актером, настоящим мастером своего дела", - отметила Матвиенко, выражая соболезнования коллегам, родным и близким Меньшова.

По оценке сенатора, его работы отличались неповторимым авторским почерком: как никто другой, он умел показать характеры, чувства и переживания своих героев, их многогранные взаимоотношения.

"Жизнеутверждающие фильмы Владимира Валентиновича, отмеченные отечественными и международными наградами, стали близкими и любимыми для миллионов почитателей его таланта", - считает Матвиенко.

Спикер подчеркнула, что прекрасное и глубоко человечное творчество Меньшова "навсегда останется в российской культуре и в наших сердцах".