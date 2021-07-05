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05.07.2021 12:11
Рубрика: Экономика

Минфин увеличит в июле покупки иностранной валюты

Текст: Роман Маркелов

Минфин направит в ближайший месяц на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 296 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

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"Операции будут проводиться в период с 7 июля 2021 года по 5 августа 2021 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 13,5 млрд рублей", - отмечают в Минфине.

С 7 июня по 6 июля Минфин покупал валюту на 220,9 миллиарда рублей, ежедневный объем покупок составлял 10,5 миллиарда рублей.

Минфин покупает иностранную валюту на дополнительные поступления от нефтегазовых доходов в соответствии с бюджетным правилом, когда средняя стоимость барреля Urals находится выше цены отсечения (в 2021 году - это 43,3 доллара, исходя из этой цены нефти сверстан федеральный бюджет). Объем покупок валюты рассчитывается по фактической разнице между реальной ценой и ценой отсечения. Когда стоимость нефти ниже цены отсечения, Минфин, наоборот, продает валюту и покупает рубли для финансирования дефицита федерального бюджета.

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