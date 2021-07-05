Министр энергетики Республики Сербской: Мы нацелены на сближение с Москвой

Республика Сербская - РС (входит в состав Боснии и Герцеговины) заинтересована в интенсификации экономических и политических контактов с Российской Федерацией, видя в Москве ответственного и надежного партнера. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал находящийся в эти дни с визитом в РФ министр энергетики и горной промышленности РС Петар Джокич.

"Я уверен, что в России также ценят тот факт, что Республика Сербская является искренним партнером РФ, - подчеркнул политик. - На данном историческом этапе мы даже стали ближе к Москве, чем некоторые бывшие республики Советского Союза. В этой связи мы всерьез рассчитываем на подключение к стратегически важному для нас энергетическому проекту "Турецкий поток", привлечение дополнительных российских инвестиций в РС, увеличение поставок нашей высококачественной продукции на ваши рынки".

Министр обозначил важность совместных образовательных проектов, направленных на популяризацию исторической и культурной общности между Россией и Республикой Сербской, одним из ярких символов которой по праву считается уроженец Герцеговины, выдающийся дипломат и сподвижник императора Петра I - Савва Владиславич - Рагузинский.

"Крайне значимым вижу укрепление связей между министерствами культуры РФ и РС, что позволило бы нам более эффективно противодействовать набирающей обороты фальсификации истории, - подчеркнул он. - Многие, к сожалению, даже не слышали об усташском концентрационном лагере Ясеновац, который стал символом преступлений марионеточного Независимого государства Хорватия - НГХ (1941-1945). Сербы прошли через непостижимые страдания и муки (разрушено 299 православных церквей, 240 000 сербов насильственно переведены в римско-католическую веру, а около 750 000 сербов убито - прим. "РГ"). У нас хорошо помнят о той цене, которую Советский Союз заплатил в борьбе за освобождение всего человечества от фашизма. И сегодня российская политика - это борьба за истинные ценности, сохранение международного порядка, прав государств на суверенитет и независимость".

Между тем Петар Джокич особо отметил заслуги представительства РС в РФ во главе с Душко Перовичем в деле укрепления и развития двусторонних отношений с Москвой. В свою очередь сам господин Перович обратил внимание на то, что "Республику Сербскую любят в России". "Однако не все намеченные проекты удается в полной мере реализовывать, - констатировал он. - С моей точки зрения, лучшим подтверждением двусторонней любви и уважения стало бы создание и развитие долгосрочных взаимовыгодных проектов во благо и Республики Сербской, и России".