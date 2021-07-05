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05.07.2021 16:18
Рубрика: Власть

Минобороны: Численность "Юнармии" до конца года должна увеличиться до 1 млн

Текст: Юрий Гаврилов

Увеличение численности юнармейцев - в числе приоритетных задач, которые предстоит решить в ближайшей перспективе, заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.

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"До конца текущего года надо довести эту цифру до одного миллиона человек", - сообщил он 5 июля на пленарном заседании Всероссийского юнармейского слета.

Картаполов уточнил, что сейчас в "Юнармии" более 830 тысяч юношей и девушек, 78 тысяч пополнили ряды движения в этом году. Более 4,5 тысячи ребят записались в рамках работы агитпоезда "Мы - армия страны! Мы - армия народа!", где был тематический юнармейский вагон. За 60 дней эшелон объехал всю страну - более 34 тысяч километров - и останавливался в 52 городах.

Картаполов напомнил, что в этом году юнармейцы провели несколько форумов, самым интересным и значимым из которых стал "Дай пять!". Он прошел в конце мая в подмосковном центре "Авангард". Очно и онлайн в нем приняли участие свыше 25 тысяч юнармейцев из всех регионов страны. Кроме того, молодежные патриотические форумы федерального уровня состоялись в Архангельске и Красноярске. До конца года подобные мероприятия запланированы в Севастополе и Москве.

"Очень хорошо, что у нас в "Юнармии" возрождаются традиции тимуровского движения. В рамках проектов "Миллион добрых дел" и "Дом со звездой" юнармейцами оказана адресная помощь более чем восьми тысячам ветеранов войны. Это очень важно, потому что с каждым днем настоящих ветеранов войны становится все меньше. И мы должны сказать спасибо этим людям, благодаря которым мы живем в свободной, независимой, красивой, необъятной родине", - обратился к юнармейцам замминистра обороны.

По его словам, более 100 тысяч юнармейцев из всех регионов России в День памяти и скорби 22 июня участвовали в акции "Свеча памяти", митингах и возложениях цветов.

Картаполов отметил, что в 2021 году ключевые мероприятия движения реализуются в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование". Это позволит существенно повысить эффективность военно-патриотической работы и способствует укреплению позиций движения.

Среди задач, стоящих перед ним, замминистра назвал расширение сети центров юнармейской подготовки - Домов "Юнармии". По словам Картаполова, сейчас работают 72 таких центра в 38 регионах страны. А появиться они должны в каждом субъекте РФ.

2021 год объявлен в "Юнармии" "Годом регионов". Картаполов отметил активную работу начальников региональных штабов Архангельской, Рязанской, Тюменской областей и Хабаровского края.

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