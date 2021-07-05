Минпромторг назвал регионы с самой эффективной промышленной политикой

Минпромторг подвел итоги оценки эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов вошли: Республика Башкортостан, Калужская область, Тульская область, Краснодарский край, Московская область, Нижегородскя область, Свердловская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Челябинская область, Самарская область, Ставропольский край, Москва, Пермский край, Удмурсткая Республика, Тюменская область, Омская область, Ленинградская область, Ростовская область, Ульяновская область.

"В этом году мы апробируем "пилотный" проект рейтинга эффективности, и я уверен, что в дальнейшем он зарекомендует себя как еще один важный инструмент не только развития региональной промышленной политики, но межрегионального взаимодействия, так как мы хотим транслировать лучшие региональные практики. Рейтинг эффективности - это не соревнование, мы не рассматриваем его в таком ключе. Это руководство к действию, "дорожная карта" регионального министра промышленности, особенно если он назначен не так давно", - отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Рейтинг состоит из четырех блоков: экономическое развитие региона (включает пять показателей); взаимодействие региона с Минпромторгом и Фондом развития промышленности (16 показателей); нормативно-правовая база региона (11 показателей); а также деловая активность региона, молодежная политика и промышленный туризм (восемь показателей).