Миронов предложил платить по 10 тысяч рублей каждому члену семьи с детьми

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил платить по 10 тыс. рублей в месяц всем членам семей, в которых есть дети.

Партийцы назвали эту программу "Справедливый базовый доход". Согласно предложению, он предназначен для всех семей с детьми. В стране есть деньги для введения этой меры, и она поможет сократить разрыв между богатыми и бедными в два раза всего за 3-5 лет, заявил политик, которого цитирует пресс-служба партии.

"Мы реалисты, мы понимаем, что для всех 146 млн граждан нашей страны необходимо 17,5 трлн рублей, - отметил Миронов. - На первом этапе мы предлагаем начать выплаты семьям с детьми: на каждого члена в семьи, где есть ребенок, платить по 10 тыс. рублей".

Согласно инициативе, источниками для таких выплат могут стать Фонд национального благосостояния (ФНБ) и отмена налоговых льгот, которые авторы предложения считают необоснованными. "Это прекращение возврата НДС экспортерам нефти и газа. Порядка 2 трлн. рублей государство им щедро платит, непонятно за что", - уточнил глава партии.

При этом значительная доля трат на выплату Справедливого базового дохода будет возвращаться в бюджет в виде налогов и сборов, подчеркнул Миронов. По его словам, речь о сумме от 6 до 8 трлн рублей.