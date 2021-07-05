Мишустин: Меньшов воплощал на экране мечты и надежды зрителей

Премьер-министр Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России Владимира Меньшова. Телеграмма опубликована на сайте российского правительства.

"Владимир Меньшов был человек редкого таланта и невероятного обаяния. Без него, без его ярких творческих работ наше искусство представить невозможно. Он вписал множество страниц в историю отечественного и мирового кинематографа", - говорится в телеграмме.

По словам премьера, "уникальность, непохожесть и оригинальность Владимира Валентиновича проявились в актерском и режиссерском мастерстве". Благодаря своему особому дару, Меньшов "превращал сценарии в пронзительные мелодрамы, добрые и веселые комедии, воплощал на экране мечты и надежды зрителей". А киноленты режиссера - правдивые истории о жизни, любви, счастье - снискали всенародную любовь.

Советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Владимир Меньшов ушел из жизни на 82-м году жизни. Он скончался от последствий коронавируса.