Мурашко назвал две основные задачи системы здравоохранения

Увидеть каждого человека - одна из задач системы здравоохранения. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24".

Вторая задача - убедить человека заботиться о своем здоровье, добавил он.

"Увидеть каждого человека - это задача системы, это первое, и формировать систему здравоохранения вокруг человека. А второе - это убедить человека действовать в отношении себя именно в формате здоровьесбережения. Это такой общественный договор между человеком и системой", - заключил Мурашко.