Мурашко призвал расширить возможности для вакцинации медиков

По всей стране нужно расширять возможности для вакцинации от коронавируса медицинских работников, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Министр отметил, что в некоторых клиниках персонал уже может получить прививку на рабочем месте, в Минздраве поддерживают такую возможность.

"Медики находятся на передовой борьбы с инфекцией, и нам крайне важно защитить их здоровье", - сказал Мурашко.

Также он сообщил, что направил в регионы письмо об организации вакцинации пациентов, которые проходят плановое лечение в стационарах, и медработников, передает ТАСС.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. В Москве работают 119 центров на базе поликлиник, где принимают по предварительной записи. Без записи прививку можно поставить в павильонах "Здоровая Москва", торговых центрах и на некоторых площадках.