На химзаводе в Таиланде прогремел взрыв

Мощный взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили завод по производству пенопласта в провинции Самутпракан. Как сообщило Таиландское информагентство, в результате происшествия пострадали 30 человек.

На территории завода было порядка шести складов, в которых хранилось 50 тонн химикатов. За взрывом последовал пожар. Он охватил всю территорию завода, а также нанес ущерб близлежащим зданиям - порядка 300 домов повреждено, пишет ТАСС.

Между тем людям, проживающим и работающим в радиусе пяти километров от места происшествия, власти рекомендовали эвакуироваться. Есть опасность повторных взрывов.

Район сковали автомобильные пробки. О причинах произошедшего ничего не сообщается. Начато расследование.