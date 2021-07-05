На Кубе около 180 тысяч человек эвакуированы из-за урагана

Около 180 тысяч человек эвакуированы на Кубе из населенных пунктов, которым угрожает движущийся к острову ураган "Эльза". Об этом сообщает издание The Independent.

Ураган ожидается на побережье острова в понедельник. Сейчас его центр находится юго-восточнее провинции Гранма. По данным Центра прогнозов местного Института метеорологии, скорость ветра в этом районе достигает 60-70 км/ч с порывами до 90 км/ч. В то же время метеорологи предупреждают, что по мере продвижения к центральной части острова ураган может усилиться.

Ранее "Эльза" обрушилась на острова Карибского моря, в частности, пострадала Ямайка.