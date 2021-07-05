На Кубе сняли изоляцию со 103 российских туристов

Утром в понедельник изоляцию сняли со 103 российских туристов на Кубе, и они продолжили отдых. Об этом сообщили в Ростуризме.

До этого помещенных на карантин россиян осмотрели врачи, были также проведены ПЦР-тесты, уточнили в ведомстве. "Оставшиеся 89 туристов ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата также продолжат свой отдых", - заявили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве подчеркнули, что находятся на постоянной связи с туроператорами и страховыми компаниями и решают оперативно все вопросы. "Надеемся, что в самое ближайшее время наши туристы смогут продолжить свой отдых", - заявили в Ростуризме.

Ранее стало известно, что около 200 российских туристов были помещены на карантин на Кубе после положительных тестов на COVID-19. Россияне прилетели на Кубу с 30 июня по 2 июля. Перед вылетом они сдавали ПЦР-тесты которые показали отрицательные результаты.