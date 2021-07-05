На Международной промышленной выставке ИННОПРОМ состоялась открывающая пресс-конференция

4 июля на площадке Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" в рамках пресс-дня Международной промышленной выставки ИННОПРОМ состоялись осмотр выставки и открывающая пресс-конференция.

В мероприятии приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Агентства по продвижению за рубежом и интернационализации итальянских компаний (ИЧЕ) Карло Ферро, директор деловой программы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Пресс-конференцию открыл директор деловой программы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, модератор пресс-конференции Антон Атрашкин: "На экспозиции представлено 500 компаний, из них 35% - иностранные участники. Среди экспонентов ИННОПРОМ такие постоянные участники как РОСАТОМ, РОСТЕХ, KUKA, FANUC. В этом году 11 стран разместили у нас свои национальные экспозиции и, конечно же, самая яркая, самая красивая из них - экспозиция страны-партнера Италии. 18 регионов России принимают участие в выставке ИННОПРОМ, и мы очень надеемся, что все они проведут успешные переговоры и встречи."

Первое слово было предоставлено заместителю министра промышленности и торговли РФ Алексею Груздеву: "Для Минпромторга это действительно ведущая площадка, где мы можем и показать достижения российской промышленности в области технологий, инжиниринга, услуг, и представить совместные проекты с иностранными партнерами. Не менее важно послушать лидеров международного промышленного сообщества, их мнения относительно тех вызовов и возможностей, которые открываются на этом новом этапе мирового промышленного развития. Все основные направления промышленного развития получат здесь свое раскрытие: водородная энергетика, зеленая экономика, цифровизация промышленности, внедрение робототехники в промышленное производство, автоматизация, программное обеспечение для автоматизации промышленного производства".

Выступая на пресс-конференции, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о подготовке к ИННОПРОМ в 2021 году: "Возращение выставки в офлайн - это долгожданное событие. ИННОПРОМ - это наш бренд. Хочу сказать, что коллеги-участники и экспоненты соскучились по реальному общению. В течение прошлого года ИННОПРОМ проходил в онлайне, мы контактировали с нашими основными партнерами. Мне кажется, что это онлайновое общение послужило хорошим залогом для привлечения партнеров для ИННОПРОМ 2021 года. Безусловно, это лишь вершина айсберга, за этим стоит большая кропотливая работа организаторов, устроителей выставки. Конечно, хочу поблагодарить наших партнеров из Италии. Не сомневаюсь, что наши итальянские коллеги найдут свой отклик и свои интересы на площадке выставки, а также подходы для реализации своих проектов".

Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччано: "Мы верим в потенциал этого великолепного необыкновенного рынка и видим много возможностей для расширения бизнеса наших компаний. Мы не хотим ограничиваться только продажами в России, нам важно расширять производственные инвестиции. Мы убеждены, что участие Италии в ИННОПРОМЕ может создать возможности для новых совместных проектов и предприятий. Это может происходить как раз в тех сферах и отраслях промышленности, в которых Италия традиционно является лидером - автомобильная промышленность, энергетика, включая возобновляемые источники энергии, специализированное машиностроение и многие другие".

Важность возвращения выставки ИННОПРОМ в офлайн подчеркнул в своем выступлении и президент Агентства по продвижению за рубежом и интернационализации итальянских компаний (ИЧЕ) Карло Ферро: "На сегодняшний день на выставке ИННОПРОМ будет представлена 61 итальянская компания. Всемирная пандемия оказала огромное влияние на развитие экономики, на первый план вышли цифровые технологии, новые технологии коммуникации, поэтому неудивительно, что на ИННОПРОМ в этом году мы привозим самые сильные компании в этих сферах. Среди компаний настоящие лидеры итальянской промышленности, например, знаменитый производитель вертолетов Leonardo, который привез одну из лучших моделей. Кроме того, представлен и аэрокосмический сектор итальянской промышленности, на выставке вы сможете увидеть модель спутника, а также модель космического аппарата, который отправится с миссией на Марс. Конечно, в Екатеринбург приехала знаменитая компания Pirelli. Особенно мы горды тем, что приехало много средних и малых предприятий, они не менее успешны в инновационных технологиях".