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Рубрика: Экономика

Фермерская доля

На сельхозземлях можно будет построить жилье
Текст: Татьяна Карабут, Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)
Фермерам разрешили строить дома на своих наделах. Закон об этом публикует "Российская газета".
Фермерский дом на сельхозземлях должен быть не выше трех этажей и не больше 500 "квадратов". Фото: iStock Фермерский дом на сельхозземлях должен быть не выше трех этажей и не больше 500 "квадратов". Фото: iStock
Фермерский дом на сельхозземлях должен быть не выше трех этажей и не больше 500 "квадратов". Фото: iStock

До сих пор фермеры де-юре могли иметь жилой дом рядом со своим хозяйством на землях сельхозназначения. Такое право было закреплено в законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Но по факту оно не действовало - не хватало изменений в земельное законодательство. В итоге фермер работал в одном месте, а жил с семьей далеко от хозяйства. Вопрос пытались решить с 2011 года, когда на своем съезде фермеры обратились к президенту России Владимиру Путину.

Фото: Максим Коротченко
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Теперь разрешается размещение жилого дома на участке сельхозназначения, который входит в состав имущества крестьянского или фермерского хозяйства. Чтобы не допустить массовую застройку сельхозземель коттеджными поселками, в законе предусмотрен ряд ограничений. Дом может быть только один, не выше трех этажей и площадью не более 500 кв. м. Кроме того, площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади участка. То есть речь идет об участках примерно от 8 до 20 гектаров. Региональные власти вправе определить муниципалитеты, где строительство фермерских домов запрещено. Закон вступит в силу с марта 2022 года.

По мнению президента Ассоциации крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимира Плотникова, возможность строить дома рядом с бизнесом будет развивать сельские территории: к домам станут тянуть дороги, газ и т.п. Это, в свою очередь, позволит остановить миграцию сельских жителей в города. По данным АККОР, крестьянско-фермерские хозяйства производят 13,8% объема всей сельхозпродукции. Зерна фермеры выращивают около 30%, подсолнечника - 34,9%, овощей - 21,4%.

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