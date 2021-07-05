На сельхозземлях можно будет построить жилье

До сих пор фермеры де-юре могли иметь жилой дом рядом со своим хозяйством на землях сельхозназначения. Такое право было закреплено в законе о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Но по факту оно не действовало - не хватало изменений в земельное законодательство. В итоге фермер работал в одном месте, а жил с семьей далеко от хозяйства. Вопрос пытались решить с 2011 года, когда на своем съезде фермеры обратились к президенту России Владимиру Путину.

Теперь разрешается размещение жилого дома на участке сельхозназначения, который входит в состав имущества крестьянского или фермерского хозяйства. Чтобы не допустить массовую застройку сельхозземель коттеджными поселками, в законе предусмотрен ряд ограничений. Дом может быть только один, не выше трех этажей и площадью не более 500 кв. м. Кроме того, площадь застройки под домом должна составлять не более 0,25% от площади участка. То есть речь идет об участках примерно от 8 до 20 гектаров. Региональные власти вправе определить муниципалитеты, где строительство фермерских домов запрещено. Закон вступит в силу с марта 2022 года.

По мнению президента Ассоциации крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимира Плотникова, возможность строить дома рядом с бизнесом будет развивать сельские территории: к домам станут тянуть дороги, газ и т.п. Это, в свою очередь, позволит остановить миграцию сельских жителей в города. По данным АККОР, крестьянско-фермерские хозяйства производят 13,8% объема всей сельхозпродукции. Зерна фермеры выращивают около 30%, подсолнечника - 34,9%, овощей - 21,4%.