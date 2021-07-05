Назван точный диагноз скончавшегося от COVID Владимира Меньшова

Обнародован точный диагноз советского, российского актера и режиссера Владимира Меньшова, скончавшегося сегодня от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает Mash, у 81-летнего кинематографиста была двухсторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.

Изданием уточнено: родные режиссера позвонили в скорую утром 22 июня, и прибывшие на вызов медики "заметили низкий показатель сатурации - 89", поэтому экстренно отвезли Меньшова в ГКБ №15. Где он и умер в 09:36 5 июля.