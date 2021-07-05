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Назван точный диагноз скончавшегося от COVID Владимира Меньшова

Новости
    05.07.2021, 14:13
Текст:   Олег Усков

Обнародован точный диагноз советского, российского актера и режиссера Владимира Меньшова, скончавшегося сегодня от последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает Mash, у 81-летнего кинематографиста была двухсторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности.

Изданием уточнено: родные режиссера позвонили в скорую утром 22 июня, и прибывшие на вызов медики "заметили низкий показатель сатурации - 89", поэтому экстренно отвезли Меньшова в ГКБ №15. Где он и умер в 09:36 5 июля.

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