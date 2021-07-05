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Названы девять приложений, которые нужно удалить со смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
05.07.2021,  
15:24
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Администрация Google Play Store удалила из каталога девять популярных приложений после того, как выяснилось, что они занимаются кражей паролей от аккаунтов Facebook.

Вредоносную функциональность обнаружили российские специалисты из компании Doctor Web.

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Помимо удаления приложений, разработчикам был заблокирован доступ в Google Play Store, однако они могут зарегистрировать новые аккаунты, пишет Engadget.

Приложения, которые были уличены в краже паролей, скачали в общей сложности почти шесть миллионов раз. Вот их список:

- Processing Photo

- App Lock Keep

- Rubbish Cleaner

- Horoscope Daily

- Horoscope Pi

- App Lock Manager

- Lockit Manager

- Inwell Fitness

- PIP Photo

В Doctor Web предупредили, что часть приложений имели высокие оценки и хорошие отзывы от пользователей.

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