Существует несколько реальных признаков того, что к смартфону может быть подключена "третья сторона", занимающаяся прослушкой.

Об этом агентству "Прайм" рассказал глава компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

По его словам, первый и главный признак - повышенный расход батареи при совершении определенных действий. Например, во время переписки в мессенджере или при разговоре по телефону.

Выдать прослушку может и необычный нагрев смартфона - обратить внимание на "горячую" трубку нужно также во время сеанса связи. Также приложения-шпионы вызывают повышенный расход трафика - зачастую они просто записывают видео экрана и затем пересылают злоумышленникам.

Среди других признаков прослушки - тематическая реклама, связанная с разговорами или перепиской.

Эксперт посоветовал проверять доступ приложений к микрофону, камере и геопозиции, а также обращать внимание на сайты, которые могут быть мошенническими.